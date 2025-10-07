The Swiss voice in the world since 1935
Stadler erhält Auftrag aus Finnland

Keystone-SDA

Stadler Rail AG hat einen Auftrag aus Finnland an Land gezogen. Der Zugbauer liefert bis zu 183 Tango-Trams für den Grossraum Helsinki. Genaue Zahlen zum Auftragsvolumen nennt Stadler nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vereinbarung mit dem Unternehmen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy umfasse den Bau von 63 Fahrzeugen mit einer Option auf weitere 120 Einheiten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Der Vertrag beinhaltet auch Wartungsarbeiten für über 30 Jahre, einschliesslich technischem Support, Lieferung von Ersatzteilen, Einrichtung eines lokalen Lagers und Entwicklung eines Logistiksystems.

