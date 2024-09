Stadler erhält Auftrag von SBB für bis zu 129 Güterlokomotiven

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Stadler hat von der SBB einen Auftrag über bis zu 129 Güterlokomotiven erhalten. Diese sollen zwischen Herbst 2027 und 2035 schrittweise ausgeliefert werden und die alten Lokomotiven Re420 von SBB Cargo ersetzen. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Konkret kauft die SBB in einem ersten Schritt 36 Lokomotiven von Stadler mit einer Option auf weitere 93 Loks. Dies sei «ein zentraler Schritt in der notwendigen Transformation des Schienengüterverkehrs», wird SBB-Güterverkehrsleiter Alexander Muhm in einer Mitteilung von Stadler vom Donnerstag zitiert.

Die vierachsigen elektrischen Mehrsystemlokomotiven von Stadler stellen laut dem Konzern «einen neuen Standard» dar. Ihr Design erlaube beispielsweise auch den Einsatz von zwei Dieselmotoren oder zwei Traktionsbatteriemodulen für den Betrieb auf der letzten Meile auf nicht elektrifizierten Strecken.

Zudem sei der Energieverbrauch tief und eine automatische Digitalkupplung möglich. Die anfängliche Konfiguration für die Schweiz, Deutschland und Österreich könne künftig auch auf andere Länder ausgeweitet werden, hiess es weiter.

Die SBB will ihr Rollmaterial im Schienengüterverkehr bis 2050 komplett erneuern. Damit sollen die Betriebskosten der SBB-Güterverkehrsflotte um rund 60 Prozent gesenkt werden, wie die SBB mitteilte.