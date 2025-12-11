Stadt Bern gewährt Teuerungsausgleich von 0,3 Prozent

Keystone-SDA

Die Stadt Bern gewährt ihren Angestellten im kommenden Jahr einen generellen Teuerungsausgleich von 0,3 Prozent. Für individuelle Lohnerhöhungen, die aus Fluktuationsgewinnen finanziert werden, steht zusätzlich rund ein Prozent zur Verfügung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Fluktuationsgewinne entstehen beispielsweise dann, wenn meist langjährige Mitarbeitende das Unternehmen verlassen und der Nachfolger oder die Nachfolgerin einen tieferen Lohn hat.

Trotz finanzieller Herausforderungen wolle die Stadt mit dem Teuerungsausgleich ein Zeichen für attraktive Arbeitsbedingungen setzen und den Mitarbeitenden Wertschätzung zeigen, heisst es in einer Mitteilung des Stadtberner Gemeinderats vom Donnerstag.

Der Kanton Bern gleicht die Teuerung mit 0,2 Prozent aus, wie er Anfang Dezember bekannt gab. Insgesamt stehen dort für Lohnmassnahmen 1,5 Prozent der Lohnsumme zur Verfügung, bei den Lehrkräften sind es 1,7 Prozent.