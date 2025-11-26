Stadt Bern rüstet 37 Ampeln um

Keystone-SDA

Die Stadt Bern hat 37 Ampelanlagen für Menschen mit Seh- oder Gehbehinderung umgebaut. Zu den Anpassungen gehören Bodenmarkierungen, Vibrationsplatten mit Richtungspfeil und akustische Signale.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt sind nun 58 der 80 städtischen Lichtsignalanlagen barrierefrei, wie die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Mittwoch mitteilte.

Grundlage ist das Konzept für einen hindernisfreien öffentlichen Raum von 2016. Für die Umrüstung stehen 5,4 Millionen Franken bereit, wovon bisher 2,3 Millionen eingesetzt wurden. Weitere Anlagen sollen folgen.