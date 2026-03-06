Stadt Bern saniert vier Wohnhäuser und kündigt Mietern

Keystone-SDA

In Bern erhalten die Mieterinnen und Mieter von vier städtischen Wohnhäusern die Kündigung, weil die Stadt eine Gesamtsanierung plant. Das gab die Stadtregierung am Freitag bekannt.

(Keystone-SDA) Sie beantragt dem Stadtrat Kredite von insgesamt 31 Millionen Franken für die Sanierungen. Wegen der grossen Eingriffstiefe könnten die Häuser nicht in bewohntem Zustand erneuert werden, hiess es. Immobilien Stadt Bern begleite die heutige Mieterschaft bei der Suche nach einer Wohnung.

Insgesamt sind 84 Wohnungen in Bern-West betroffen, aus denen neu 72 Wohnungen entstehen. Saniert werden Häuser an der Zelgstrasse, der Huberstrasse, der Looslistrasse und der Melchiorstrasse. Die Mietzinse sollen nach den Sanierungen günstig bleiben.