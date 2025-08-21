The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt Bern schliesst Verträge mit vier sozialen Institutionen ab

Keystone-SDA

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat vier Leistungsverträge für die Wohn- und Obdachlosenhilfe genehmigt. Unterstützt werden Angebote der Stiftung Heilsarmee Schweiz, des Vereins Wohnenbern, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Region Bern (Akib) und des Vereins Rêves sûrs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wohnenbern und die Akib stellen Wohnraum, Beratung und Begleitung zur Verfügung. Ihre Leistungsverträge werden in ihrer bisherigen Form fortgeschrieben, wie die Stadt am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Der Leistungsvertrag mit der Heilsarmee umfasst die bisherigen Angebote Passantenheim und Wohnbegleitung. Neu kommen zwei weitere Angebote hinzu: Eine Notschlafstelle für Finta-Personen (Frauen sowie intergeschlechtliche, nonbinäre, transgender und agender Personen) mit 18 Plätzen und eine zusätzliche allgemeine Notschlafstelle mit 20 Plätzen.

Die Finta-Notschlafstelle wurde im Juni 2025 als einjähriger Testbetrieb eröffnet.

Neu schliesst die Stadt auch mit dem Verein Rêves sûrs einen Leistungsvertrag ab. Dieser betreibt die Notschlafstelle für Jugendliche Pluto in der Äusseren Enge.

Die Stadt will mit den neuen Angeboten dringend benötigte Plätze in den Notschlafstellen schaffen.

Dem Angebotsausbau bereits zugestimmt hat laut Mitteilung der Kanton. Der Stadtrat muss den entsprechenden Verpflichtungskredit noch genehmigen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft