The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt Bern stimmt im März über Freibad-Sanierung ab

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Stadt Bern stimmen am 8. März 2026 lediglich über eine einzige Vorlage ab. Es geht um die Sanierung des Freibads Lorraine.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Flussbad wurde 1892 erbaut und soll umfassend saniert werden. Abgestimmt wird über einen Baukredit von 22,3 Millionen Franken, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Geplant sind eine umfassende Sanierung, ein offenes Schwimmbecken zur Aare und ein neuer Kinderbadebereich.

Die Sanierung kommt teurer zu stehen als erwartet. 2018 war noch mit Kosten von knapp zehn Millionen Franken gerechnet worden. 2020 kam die Stadt zum Schluss, dass eine blosse Teilsanierung keinen Sinn machen würde. Das Projekt wurde entsprechend angepasst. Die Kosten wurden auch wegen der pandemie- und kriegsbedingten Bauteuerung in die Höhe getrieben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft