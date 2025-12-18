Stadt Bern stimmt im März über Freibad-Sanierung ab

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Stadt Bern stimmen am 8. März 2026 lediglich über eine einzige Vorlage ab. Es geht um die Sanierung des Freibads Lorraine.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Flussbad wurde 1892 erbaut und soll umfassend saniert werden. Abgestimmt wird über einen Baukredit von 22,3 Millionen Franken, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Geplant sind eine umfassende Sanierung, ein offenes Schwimmbecken zur Aare und ein neuer Kinderbadebereich.

Die Sanierung kommt teurer zu stehen als erwartet. 2018 war noch mit Kosten von knapp zehn Millionen Franken gerechnet worden. 2020 kam die Stadt zum Schluss, dass eine blosse Teilsanierung keinen Sinn machen würde. Das Projekt wurde entsprechend angepasst. Die Kosten wurden auch wegen der pandemie- und kriegsbedingten Bauteuerung in die Höhe getrieben.