Stadt Biel erhält doch noch einen Weihnachtsbaum

Keystone-SDA

Wegen einer Baustelle wird auf dem Bieler Zentralplatz dieses Jahr nicht wie gewohnt ein grosser Weihnachtsbaum glitzern. Unterdessen haben die Burgergemeinde Biel, die Stadt und der Energieversorger ESB einen anderen Standort gefunden.

(Keystone-SDA) Auf der Esplanade im Stadtzentrum wird am Dienstag eine etwa zehn Meter hoher Tanne gestellt, wie der Energieversorger ESB am Montag mitteilte. Der Weihnachtsbaum ist etwas kleiner als die 15-Meter-Tanne, die jeweils auf dem Zentralplatz steht.

Trotz intensiver Suche nach einem anderen Standort wurde der ESB zunächst nicht fündig. Gründe waren etwa die Sicherheit, die Statik oder die Logistik.

Nun stellt die Burgergemeinde mit Unterstützung der Stadt auf der Esplanade beim Kunstwerk Texas einen Weihnachtsbaum auf. Der ESB organisiert die Dekoration. Am Donnerstag wird der Baum dann unter Beisein der Gemeinderätinnen Lena Frank und Natasha Pittet geschmückt.