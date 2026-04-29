Stadt Biel erlässt Schifffahrts-Gesellschaft Darlehensrückzahlung

Keystone-SDA

Die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft (BSG) hat die Stadt Biel um finanzielle Hilfe ersucht. Die Stadt will der Gesellschaft die Rückzahlung eines Darlehens erlassen und einen Investitionsbeitrag leisten.

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(Keystone-SDA) Das Darlehen in der Höhe von 1,5 Millionen Franken stammt aus dem Jahr 2001. Ende des letzten Jahres bat die BSG um einen Verzicht der Stadt auf eine Rückzahlung, wie der Bieler Gemeinderat am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Weiter stellte die BSG einen Antrag auf eine einmalige Investition in der Höhe von 250’000 Franken.

Im Bewusstsein um die strategische Bedeutung der BSG für die Region hätten sich der Kanton Bern und die Stadt Biel bereit erklärt, die Gesellschaft «in dieser entscheidenden Phase konsequent zu unterstützen», schreibt der Gemeinderat weiter.

Er hat dem Investitionsbeitrag unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass der Kanton seinerseits seinen in Aussicht gestellten «massgeblichen Beitrag» leistet, wie es weiter heisst. Über den Darlehensverzicht wird der Bieler Stadtrat voraussichtlich im August das letzte Wort haben.

Die Freigabe der Mittel habe er an umfassende Governance- und Controlling-Auflagen für die BSG geknüpft, so der Gemeinderat. Weiter verpflichte sich die BSG, ihr Geschäftsmodell an die Marktentwicklungen anzupassen.

Mit der Unterstützung durch die öffentliche Hand wolle die BSG eine Bilanzsanierung vornehmen und die dringend notwendigen Investitionen in die Flotte tätigen. Sie verschaffe der BSG die notwendige Zeit, «um sich neu zu erfinden». Die grossen Herausforderungen der Gesellschaft seien insbesondere durch die Pandemie entstanden.