Stadt Biel kann Kita Mett für 6,3 Millionen Franken sanieren

Keystone-SDA

Die Stadt Biel kann ihre in die Jahre gekommene Kindertagesstätte Mett sanieren und weiterbetreiben. Die städtischen Stimmberechtigten haben einen entsprechenden Verpflichtungskredit von 6,3 Millionen Franken mit einem Ja-Anteil von 75 Prozent gutgeheissen.

(Keystone-SDA) 9775 Personen unterstützten die Vorlage, 3251 waren dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 43,2 Prozent, wie die Stadt Biel am Sonntag mitteilte.

Damit kann die Stadt die Räumlichkeiten an die heutigen energetischen und gesetzlichen Anforderungen anpassen sowie hindernisfrei machen. Die Sanierungsarbeiten sollen gemäss Abstimmungsbotschaft im kommenden Herbst starten und bis im Frühsommer 2028 abgeschlossen sein.

Die Kita Mett ist eine der drei grossen städtischen Kitas und wurde 1961 erbaut. Ohne brandschutztechnische Erneuerung dürfte sie laut Angaben der Stadt nicht mehr weiterbetrieben werden. Rund 130 Kinder werden derzeit in den Räumlichkeiten betreut.