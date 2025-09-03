The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Stadt Biel prüft zentrales Verwaltungsgebäude

Keystone-SDA

Die Stadt Biel will ihre Verwaltung auf Vordermann bringen. Zur Durchführung einer ersten Phase des Modernisierungsprojekts hat der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 60'000 Franken genehmigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Rahmen des Projekts will die Stadt ihre Verwaltungs- und Raumstruktur überprüfen und weiterentwickeln, wie sie am Mittwoch mitteilte. Daraus soll etwa hervorgehen, ob eine Sanierung oder ein Neubau von Verwaltungsgebäuden angezeigt ist. Der Gemeinderat reagiere damit auf «Herausforderungen in der Verwaltung und der städtischen Infrastruktur».

Diese Herausforderungen betreffen einerseits den baulichen Zustand der Infrastruktur, wie Finanzdirektor Beat Feurer (SVP) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ausführte: «Unsere Verwaltungsgebäude sind in die Jahre gekommen, und es stellt sich die Frage, ob sie weiterhin zweckmässig genutzt werden können.» Im Raum stehe deshalb auch die Option eines zentralen Verwaltungsgebäudes.

Andererseits hätten sich die Anforderungen des Arbeitsmarkts verändert, etwa durch die steigende Nachfrage nach Teilzeitstellen oder die grössere Akzeptanz von Home-Office. Deshalb wolle die Stadt ihre Arbeitsplatzmodelle überprüfen. Gleichzeitig, so Feurer, müsse die Verwaltungs- und Raumstruktur unter dem Gesichtspunkt möglicher Effizienzsteigerungen hinterfragt werden – gerade, weil «in Zeiten wachsender Erwartungen an den Service public» die Leistungen trotz gleichbleibender Erträge erbracht werden müssten.

«Was das in der Praxis konkret bedeutet, ist sehr komplex», sagte Feurer. Die erste Phase des Projekts beinhalte eine Analyse der Verwaltungsstruktur und der Prozesse sowie die Ressourcenklärung, hiess es in der Mitteilung. Ab 2026 soll es schliesslich in einer zweiten Phase an die Bedarfsabklärung und die detaillierte Planung gehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft