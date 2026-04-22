Stadt Biel saniert Veloparkplätze hinter dem Bahnhof

Keystone-SDA

Die Stadt Biel will die Veloparkplätze auf dem Robert-Walser-Platz hinter dem Bahnhof sanieren. Der Gemeinderat hat dafür einen Verpflichtungskredit von 265'000 Franken bewilligt, wie er am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein Teil der 460 Veloabstellplätze könne aufgrund von Abnutzung nicht mehr benutzt werden, schrieb der Gemeinderat in einer Mitteilung. Die Infrastruktur solle deshalb instandgestellt werden.

Die Sanierungsarbeiten sollen im Herbst stattfinden. Die bestehende Anlage soll demontiert, die Unterstände gereinigt und neue Parkierungselemente montiert werden.