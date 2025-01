Stadt Biel schiebt umstrittener Muslim-Tagung den Riegel

Keystone-SDA

Aus Sicherheitsgründen haben die Stadt Biel und die Kongresshaus-Verantwortlichen einer umstrittenen Muslim-Tagung den Vertrag für die Durchführung gekündigt. Die Tagung zur Vorbereitung auf den Ramadan hätte am 1. Februar im Kongresshaus stattfinden sollen.

(Keystone-SDA) Im Vorfeld berichteten verschiedene Medien über die mutmassliche Nähe mancher der als Redner gelisteten Prediger zur islamischen Muslimbruderschaft. Diese soll eine Agenda zur Durchsetzung der Scharia und der Schaffung eines islamischen Staats verfolgen.

Die Stadt Biel betonte in einer Mitteilung vom Mittwoch, dass die Vielfalt in Biel eine Bereicherung sei. Insbesondere die muslimische Bevölkerung sei integraler Bestandteil der Stadt. Der Gemeinderat wolle aber nicht, dass «die herrschende Toleranz in Biel missbraucht und gefährdet werde».