Stadt Biel will die Kindertagesstätte Mett sanieren

Keystone-SDA

Die Bieler Kindertagesstätte Mett soll erstmals seit ihrem Bau vor fast 65 Jahren umfassend saniert und an heutige Bedürfnisse angepasst werden. Im kommenden März entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Verpflichtungskredit von 6,3 Millionen Franken.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die mit dem öffentlichen Verkehr gut zu erreichende, zentral gelegene Kindertagesstätte bietet 84 Vollzeitplätze und wird derzeit von rund 130 Kindern besucht.

Dank grosszügiger Räumlichkeiten und einem weitläufigen, grünen Aussenbereich eigne sie sich nach wie vor hervorragend für die Betreuung von Kleinkindern, hält die Stadt in einer Mitteilung vom Donnerstag fest. Doch nach beinahe 65 Betriebsjahren sei das Gebäude stark sanierungsbedürftig. Und ohne brandschutztechnische Sanierung dürfe die Kita nicht mehr weiterbetrieben werden. Auch energetisch soll das Gebäude ertüchtigt werden.

Die sanierten Räume sollen zudem heller, kindergerechter und flexibler nutzbar werden. Eine Sanierung fällt nach Angaben der Stadt rund 2,5 Millionen Franken günstiger aus als ein Ersatzneubau.

2023 führte die Stadt einen Wettbewerb durch und stellte 2024 das Siegerprojekt für die Sanierung vor. Die geplante Sanierung soll die Kita für mindestens drei weitere Jahrzehnte fit machen.

Über den Verpflichtungskredit von 6,3 Millionen Franken entscheidet der Stadtrat am 17. Dezember 2025, die Bieler Stimmbevölkerung dann am 15. März 2026.