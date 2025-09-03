Stadt Biel will ihre Verwaltung modernisieren

Keystone-SDA

Die Stadt Biel will ihre Verwaltung auf Vordermann bringen. Zur Durchführung einer ersten Phase des Modernisierungsprojekts hat der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 60'000 Franken genehmigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Rahmen des Projekts will die Stadt ihre Verwaltungs- und Raumstruktur überprüfen und weiterentwickeln, wie sie am Mittwoch mitteilte. Daraus soll etwa hervorgehen, ob eine Sanierung oder ein Neubau von Verwaltungsgebäuden angezeigt ist. Der Gemeinderat reagiere damit auf «Herausforderungen in der Verwaltung und der städtischen Infrastruktur».

Die erste Phase beinhalte unter anderem eine Analyse der Verwaltungsstruktur und der Prozesse sowie die Ressourcenklärung, hiess es in der Mitteilung. Ab 2026 soll es schliesslich in einer zweiten Phase an die Bedarfsabklärung und die detaillierte Planung gehen.