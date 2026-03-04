Stadt Biel will mit Aktionswoche gegen Rassismus ankämpfen

Keystone-SDA

Die Stadt Biel veranstaltet vom 14. bis zum 22. März eine Aktionswoche gegen Rassismus. Unter dem Motto "Wir alle sind Biel" sollen die Teilnehmenden gemeinsam über das eigene Sprechen und Handeln nachdenken, wie sie am Mittwoch mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Gemäss aktuellen Studien hat in der Schweiz jede sechste Person Rassismus erlebt, wie die Stadt Biel die Notwendigkeit der Aktionswoche in einer Mitteilung begründet. Die gemeldeten Fälle von Rassismus seien in den letzten Jahren stark angestiegen.

Gemeinsam mit Partnerorganisationen will die Fachstelle Integration mit 13 Aktionen aufzeigen, was Rassismus ist, wie man ihn erkennt und zu einer offeneren Gesellschaft beitragen kann. Es gibt unter anderem Podiumsdiskussionen, Tanzworkshops oder Theatervorstellungen.

Die Aktionswoche trage zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei, schreibt die Stadt weiter. Sie fördere eine Kultur, welche Menschen vor Diskriminierung, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit schütze. Finanziert wird die Aktionswoche durch die Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes.

