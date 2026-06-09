Stadt Biel will Schlösslistrasse verkehrsberuhigen

Keystone-SDA

Die Stadt Biel will die heute noch stark vom Transitverkehr genutzte Schlösslistrasse in eine verkehrsberuhigte Quartierstrasse umgestalten. Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat dafür einen Verpflichtungskredit von 1,4 Millionen Franken. Die Umgestaltung soll 2027 erfolgen.

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(Keystone-SDA) Seit der Inbetriebnahme der A5-Ostumfahrung von Biel im Jahr 2017 hat sich der Verkehr in der Stadt verändert. Die Schlösslistrasse entspreche in ihrer Funktion und Gestaltung nicht mehr den Zielsetzungen, schreibt der Bieler Gemeinderat in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Durchgangsachse soll daher zu einer Quartierstrasse werden, die den Bedürfnissen von Anwohnenden, Schule und Langsamverkehr gerecht wird. Zwischen der Bözingenstrasse und der Mühlestrasse ist eine Tempo-30-Zone vorgesehen. Beim Collège du Châtelet soll zusätzlich eine Begegnungszone mit Tempo 20 eingerichtet werden. Damit will die Stadt die Schulwege sicherer machen.

33 von über 130 Parkplätzen werden aufgehoben. Die Stadtbehörden berufen sich auf eine Erhebung aus dem Jahr 2021, aus der hervorgeht, dass zu Spitzenzeiten höchstens rund 100 dieser Plätze gleichzeitig belegt seien. Das Parkplatzangebot im Quartier, insbesondere auch für Anwohnende, Besuchende und Personen mit Mobilitätseinschränkungen, bleibt laut Gemeinderat auch nach der Umgestaltung über dem nachgewiesenen Bedarf.

Weiter sollen auch Flächen begrünt und entsiegelt werden, wie aus der Mitteilung der Stadt hervorgeht. Neue Aufenthaltsbereiche, Sitzgelegenheiten und Veloständer sind ebenfalls vorgesehen.

Sagt das Stadtparlament Ja zum Kredit, soll die Umgestaltung im ersten Quartal 2027 in Angriff genommen werden. Die Bauarbeiten dauern rund neun Monate. Sie werden etappiert, damit der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird.