Stadt Biel zieht positives Fazit zum Eidgenössischen Musikfest

Keystone-SDA

Die Bieler Stadtregierung hat am Mittwoch eine "äusserst positive Bilanz" zum Eidgenössischen Musikfest vom vergangenen Wochenende gezogen. Der Gemeinderat dankte dem Organisationskomitee, aber auch den vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund.

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(Keystone-SDA) Dank ihres oft stillen, aber unverzichtbaren Engagements habe Biel die ganze Schweiz auf souveräne, herzliche und gastfreundliche Art empfangen können, heisst es in einer Mitteilung der Stadtbehörden vom Mittwoch.

Am Eidgenössischen Musikfest stand vier Tage lang die Blasmusik im Zentrum. Über 24’000 Musizierende aus 532 Vereinen trafen sich zu Wettbewerb und Geselligkeit.

Die Stadt stand ganz im Zeichen von Musik, Begegnung und Miteinander. Über 120’000 Menschen feierten mit und verwandelten Strassen, Plätze und Quartiere in eine riesige, offene Festbühne, wie der Gemeinderat weiter schreibt.

«Bielerinnen und Bieler, Musizierende und Gäste aus der ganzen Schweiz: Alle Generationen und Sprachen kamen in einer herzlichen, fröhlichen und respektvollen Atmosphäre zusammen», heisst es in der Mitteilung.

Der Gemeinderat freute sich ganz besonders darüber, dass das grosse Volksfest ohne nennenswerte Zwischenfälle verlief. Alles habe hervorragend funktioniert. Das nächste «Eidgenössische» findet 2031 im St. Galler Rheintal statt.