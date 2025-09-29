The Swiss voice in the world since 1935
Stadt Kriens LU kauft im Stadthaus weitere Flächen dazu

Keystone-SDA

Die Stadt Kriens kauft im Stadthaus zusätzliche 1500 Quadratmeter Fläche. Drei Viertel davon wird sie vermieten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Stadthaus gehört je zur Hälfte Kriens und dem Immobilienunternehmen Alfred Müller AG. In den sechs Etagen sind unter anderem die gesamte kommunale Verwaltung, Wohnungen, Geschäfte und ein Veranstaltungssaal untergebracht.

Wie die Stadt Kriens am Montag mitteilte, ist sie an weiteren Büroflächen interessiert und kauft deswegen der Alfred Müller AG rund 1500 Quadratmeter ab. Davon sind 1100 Quadratmeter im Erdgeschoss sowie im ersten, vierten und fünften Stock langfristig sowie «marktgerecht und renditeorientiert» vermietet, wie Kriens mitteilte.

Die restliche Fläche, welche Kriens erwirbt, steht leer. Rund 120 Quadratmeter im vierten Obergeschoss soll die Stadtverwaltung nutzen. Wie die restliche Fläche belegt wird, ist noch offen, wie es in der Mitteilung der Stadt Kriens hiess.

