Stadt Luzern öffnet die Parkanlage bei der Villa Auf Musegg wieder

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern hat die Parkanlage bei der Villa Auf Musegg saniert und nun wieder geöffnet. Die Bevölkerung kann den Park an der Museggmauer ab sofort wieder besuchen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Rahmen der Arbeiten wurden in den vergangenen Monaten Treppen, Stützmauern und auch die historische Grotte in Stand gesetzt. Auch neue Pflanzungen wurden vorgenommen, wie die Stadt in einer Mitteilung vom Dienstag schrieb.

Für die Sanierung spracht das Stadtparlament 2024 einen Kredit von rund 1,7 Millionen Franken.

Bis auch die Villa saniert ist, wird es im Park «aus Platz- und Sicherheitsgründen» keine Buvette und keine öffentlichen Toiletten geben, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Buvette soll «zu gegebener Zeit» öffentlich ausgeschrieben werden.

Baugesuch für Sanierung der Villa in Aussicht

Die «Villa auf Musegg Künstler-Residence GmbH» plant gemäss Mitteilung «demnächst» das Baugesuch für die denkmalpflegerische und energetische Sanierung der Villa einzureichen. Künftig sollen Künstlerinnen und Künstler in der Villa wohnen und arbeiten können.

Die Stadt Luzern gab die Villa nach dem Scheitern eigener Sanierungspläne im Baurecht ab. Nach einer öffentlichen Ausschreibung wurde im April dieses Jahres der Baurechtsvertrag unterzeichnet.