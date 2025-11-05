Stadt Luzern führt zusätzliche Abstellplätze für Wohnmobile weiter

Keystone-SDA

Nach einem erfolgreichen Testbetrieb setzt die Stadt Luzern das Angebot für Wohnmobil-Stellplätze beim Lido fort. Ab Frühling 2026 stehen bis zu 30 Stellplätze während der Hauptsaison bereit, teilte die Stadt mit.

(Keystone-SDA) Der Test zeigte laut Communiqué eine Entspannung beim Wildcampieren im Stadtgebiet.

Zwischen Ostern und Ende September sollen die zusätzlichen Plätze bereitstehen, als Überlauf zum Campingplatz. Der Platz bleibt tagsüber öffentlich nutzbar, der Betrieb erfolgt beaufsichtigt. Die entsprechende Baubewilligung werde in den nächsten Tagen eingereicht, so die Stadt.

Im Sommer 2025 testete die Stadt Luzern auf dem Schotterparkplatz beim Lido zusätzliche Stellplätze als Ergänzung zum Camping International Lido. Ziel war es, die hohe Nachfrage nach Wohnmobil-Stellplätzen in den Sommermonaten abzufedern und den Bedarf an weiteren Stellplätzen zu ermitteln.

Von Mitte März bis Ende September nutzten laut Angaben der Stadt über 700 Wohnmobile die 19 verfügbaren Plätze. Die Stellflächen standen nur zur Verfügung, wenn der Campingplatz ausgebucht war. Tagsüber blieb der Platz öffentlich zugänglich.

Mit den zusätzlichen Stellplätzen setzte der Stadtrat einen Auftrag des Stadtparlaments um.