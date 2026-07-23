Stadt Luzern gewährt Kitas Darlehen während dem Systemwechsel

Keystone-SDA

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Die Stadt Luzern unterstützt Familien- und Kindertagesstätten (Kitas) während der Einführung der neuen kantonalen Plattform für Betreuungsgutscheine bei Bedarf mit zinslosen Darlehen. Zudem hilft sie Erziehungsberechtigten bei der Einreichung der Gesuche.

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(Keystone-SDA) Am 3. August nimmt der Kanton Luzern die neue kantonale Plattform KiBeLU in Betrieb. Über dieses Tool können die Erziehungsberechtigten ihre Betreuungsgutscheine beantragen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Mit der Einführung der Plattform werden Betreuungsgutscheine neu erst nach dem Betreuungsmonat und nicht mehr wie bis anhin ab Mai für das kommende Schuljahr ausbezahlt. Dadurch könne es in der Übergangsphase zu Verzögerungen kommen, hiess es in der Mitteilung.

Um finanzielle Engpässe zu vermeiden, bietet die Stadt Luzern den Kitas auf Antrag zinslose Überbrückungsdarlehen an. Damit sollen unter anderem die Löhne der Mitarbeitenden gesichert werden. Die Darlehen werden an die Stadt Luzern zurückbezahlt, sobald die Betreuungsgutscheine ausbezahlt sind. Familien unterstützt die Stadt mit telefonischer und persönlicher Beratung bei der Einreichung des Gesuchs, wie es weiter hiess.

Die Stadt Luzern hat das System der Betreuungsgutscheine 2009 in einem Pilotsystem und auf 2013 definitiv eingeführt. Laut eigenen Angaben war sie damit die erste Gemeinde der Schweiz.