Stadt Luzern legt Bebauungsplan für neues Quartier in Reussbühl auf

Keystone-SDA

Im Luzerner Stadtteil Reussbühl soll auf einer Fläche von 56'000 Quadratmetern ein neues Quartier gebaut werden. Vorgesehen sind bis zu 800 zusätzliche Wohnungen sowie Gewerbeflächen.

(Keystone-SDA) Die Stadt Luzern legt den dafür nötigen Bebauungsplan «Reussbühl West» bis am 23. Dezember öffentlich auf, wie sie am Donnerstag mitteilte. Es geht dabei um das Gebiet Zollhaus, das westlich der Hauptstrasse zwischen der Kleinen Emme und der Täschmatt liegt.

Bereits heute befinden sich nach Angaben der Stadt Luzern auf der Hälfte der Fläche Wohn- und Gewerbebauten. Die andere Hälfte wird von der CKW als Werkhof genutzt, so auch ein markanter alter Industriebau entlang der Hauptstrasse. Die CKW wird gemäss Mitteilung diesen Standort in einigen Jahren aufgeben.

Von den 700 bis 800 neuen Wohnungen im Gebiet «Reussbühl West» sollen 20 Prozent gemeinnützig erstellt. Für das Gewerbe werden gemäss Mitteilung «attraktive Möglichkeiten» geschaffen. Das neue Quartier soll «stadtklimatisch vorbildlich» werden.

Bereits rechtskräftig ist der Bebauungsplan «Reussbühl Ost». Dieses umfasst das Gebiet Reusszopf auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptstrasse. Im Vollausbau werde es in «Reussbühl West» und «Reussbühl Ost» rund tausend zusätzliche Wohnungen geben, teilte die Stadt Luzern mit.