Stadt Luzern soll Fachstelle für Behindertengleichstellung erhalten

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern soll die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durch eine Fachstelle unterstützt werden. Der Stadtrat unterbreitet dem Parlament für den Betrieb der Stelle während zehn Jahren einen Kredit von 3,2 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es gebe derzeit keine Stelle in der Stadtverwaltung, die sich explizit mit der Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen befasse, erklärte der Stadtrat in seinem am Dienstag publizierten Bericht und Antrag. Es seien nur punktuelle und nicht ausreichende Massnahmen in dieser Sache umgesetzt worden.

Wie vom Stadtparlament mit einer Motion verlangt, hat der Stadtrat deswegen ein Konzept für eine Fachstelle erarbeitet. Diese soll einerseits innerhalb der Stadtverwaltung für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sensibilisieren und andererseits auch Aufgaben nach Aussen wahrnehmen.

Der Stadtrat geht für die Fachstelle von einem Pensum von 100 Prozent aus. Dazu kommen Sach- und Betriebsmittel. Hochgerechnet auf zehn Jahre, beläuft sich das Budget auf 3,2 Millionen Franken. Die Fachstelle soll beim Stab der Bildungsdirektion angesiedelt werden.