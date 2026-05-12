Stadt Luzern zählt 5,1 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern hat 2025 rund 1,48 Millionen Hotelübernachtungen gezählt. Auch in der Region Luzern-Vierwaldstättersee nahmen die Logiernächte zu, wie Luzern Tourismus am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) In der Stadt Luzern waren 2025 erneut die Gäste aus den USA am stärksten vertreten. Mit 399’290 Übernachtungen bildeten sie den wichtigsten Herkunftsmarkt und legten gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent zu, wie es im Communiqué hiess. Der Heimmarkt Schweiz folgte mit 367’814 Übernachtungen und einem Plus von 7 Prozent und Deutschland mit 81’285 Übernachtungen (-5,6 Prozent).

In der Region Luzern-Vierwaldstättersee, mit den Kantonen Luzern, Schwyz, Uri, Obwalden und Nidwalden wurden 2025 rund 4,2 Millionen Logiernächte registriert. Auch hier entwickelte sich der Heimmarkt laut Mitteilung positiv (+1,2 Prozent), ebenso die europäischen Märkte (+6,3 Prozent), während die Gäste aus den asiatischen Fernmärkten um 0,4 Prozent leicht zurückgingen.

Schweizer Gepflogenheiten näher bringen

2026 rücken Luzern Tourismus und die Schweizer Tourismusbranche die Sensibilisierung von Gästen und die Akzeptanz in der Bevölkerung stärker in den Fokus, wie sie ankündigten. Mit einer nationalen Kampagne sollen internationale Gäste besser über lokale Gepflogenheiten und «Schweizer Eigenheiten» informiert werden. Touristische Anbieter erhalten dafür konkrete Umsetzungshilfen, wie es weiter hiess.

Gleichzeitig gehe es darum, die Haltung der Bevölkerung gegenüber dem Tourismus positiv zu gestalten. In der Stadt Luzern beurteile eine Mehrheit den Tourismus laut einer Befragung zwar grundsätzlich positiv. Kritische Stimmen sollen aber stärker aufgenommen und frühzeitig berücksichtigt werden.

Luzern Tourismus setzt seit mehreren Jahren verschiedene Massnahmen dazu um. Dazu gehören etwa Lenkungen von Besucherströmen wie die seit 1. April 2025 geltende Haltegebühr für Reisebusse. Zudem sollen sich die Gästezahlen besser über das Jahr verteilen. Luzern Tourismus will dafür die Wintermonate stärken und den Frühling sowie den Herbst gezielt als «attraktive Reisezeiten» positionieren.