The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt St. Gallen überprüft Entschädigungen anderer Gemeinden

Der St. Galler Stadtrat wird die Entschädigungen anderer Gemeinden für Leistungen der Stadt überprüfen. Künftig müssen sie verursachergerecht verrechnet werden. Ein solcher Auftrag wurde am Dienstagabend vom Stadtparlament mit 50 gegen 3 Stimmen bei 5 Enthaltungen überwiesen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Die Parteien des Stadtparlaments – mit Ausnahme der SVP – reagierten mit einem Postulat auf die Abstimmung vom vergangenen Mai, bei der die kantonalen Stimmberechtigten eine temporäre Erhöhung der Abgeltungen für die Zentrumslasten der Kantonshauptstadt ablehnten.

Zahlreiche Infrastrukturen und Leistungen würden «in grossem Umfang von nicht in der Stadt wohnenden Personen» genutzt, heisst es im Vorstoss. Zudem nehme die Stadt in vielen Bereichen eine Expertenstellung ein und erbringe Leistungen wie fachliche Beratungen und Dienstleistungen für Gemeindeverwaltungen und kantonale Stellen.

Nur punktuell in Rechnung gestellt

Diese Leistungen verursachten Aufwand und Kosten, die entsprechend entschädigt werden müssten. Bisher seien sie «nur punktuell und selten verursachergerecht» in Rechnung gestellt worden.

Der Stadtrat hatte sich für die Überweisung ausgesprochen. Nun muss er «eine umfassende und systematische Analyse» erarbeiten. Diese soll aufzeigen, welche Leistungen aktuell entschädigt werden und ob dabei eine vollständige Abgeltung erfolgt. Für die Kultur oder für Grossveranstaltungen im Sport müssen Verbundlösungen geprüft werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft