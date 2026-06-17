Stadt St. Gallen schreibt das «St. Galler Fest» neu aus

Keystone-SDA

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Die Stadt St. Gallen wird die Durchführung des "St. Galler Festes" ab 2028 neu ausschreiben. Der Ausschreibungsprozess startet im Herbst und soll bis Sommer 2027 abgeschlossen sein.

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(Keystone-SDA) Über mehrere Jahrzehnte hinweg organisierte die BB Art Service GmbH im Auftrag des Trägers «Verein St.Galler Veranstaltungen» das Stadtfest, wie die Stadt St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Mittlerweile wurde die BB Art Service GmbH durch die Eventagentur Bär & Bühne AG übernommen, die den Anlass in diesem und im nächsten Jahr durchführt.

Nun gilt es gemäss Mitteilung «den bestehenden Erfolg nachhaltig zu festigen und gleichzeitig Raum für neue Impulse und Entwicklungen» zu schaffen. Deshalb startet im Herbst ein Ausschreibungsprozess für die Durchführung ab 2028.

Die Ausschreibung führt die Stadt zusammen mit dem City Management, in dem die Verbände aus Gastronomie, Hotellerie, Detailhandel, Gewerbe und Tourismus involviert sind, durch. Der mehrstufige Bewerbungsprozess wird durch eine Jury begleitet.

Ein Fest mit 120’000 Besucherinnen und Besuchern

«Ziel ist es, den Ausschreibungsprozess bis Sommer 2027 abzuschliessen», heisst es im Communiqué weiter. «Selbstverständlich» stehe es auch der Eventagentur Bär & Bühne AG offen, sich im Rahmen dieser Ausschreibung zu bewerben.

Das «St. Galler Fest» zieht jährlich rund 120’000 Besucherinnen und Besucher an. Die Stadt St.Gallen unterstützte den Anlass mit einem jährlichen Beitrag von 50’000 Franken.