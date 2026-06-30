Stadt Thun erhöht Beitrag an Theater Alte Oele

Keystone-SDA

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Die Stadt Thun erhöht ihren Beitrag an das Theater Alte Oele. Der Gemeinderat hat den Leistungsvertrag für die kommenden vier Jahre genehmigt und den jährlichen Betriebsbeitrag von 70'000 auf 89'000 Franken erhöht.

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(Keystone-SDA) Mit den zusätzlichen 19’000 Franken pro Jahr soll die Institution weiter professionalisiert werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Das Geld fliesse in die Nachwuchsförderung sowie in gestiegene Betriebs- und Marketingkosten.

Im Gegenzug baut das Theater sein Angebot aus: Im Bereich Kleinkunst finden künftig jährlich 30 statt bisher 25 Veranstaltungen statt. Das Theater Alte Oele gilt als feste Grösse in der Thuner Kulturszene und bietet neben Gastspielen regionaler und nationaler Kunstschaffender auch Plattformen für Amateur- und Jugendtheater.