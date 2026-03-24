Stadt Thun hat Baugesuche für «Neue Freistatt» eingereicht

Keystone-SDA

Die Stadt Thun hat Baugesuche für das Umfeld der Überbauung "Neue Freistatt" eingereicht. Die ersten Abbrucharbeiten sollen im kommenden September beginnen, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Nach den Abbrucharbeiten soll mit dem Bau von rund 260 Wohnungen gestartet werden. Weiter soll ab März 2028 der neue öffentliche Lindenplatz entstehen, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Im Rahmen der öffentlichen Auflage sei eine Einsprache eingegangen.

Den Investitionskosten von 400’000 Franken hatte das Thuner Stimmvolk bereits 2024 an der Urne deutlich zugestimmt.

Neben dem Baugesuch für den Lindenplatz hat die Stadt auch für die angrenzenden Verkehrsräume ein Gesuch eingereicht. Diese sollen sicherer, übersichtlicher und quartierverträglicher werden. Die Aufenthaltsqualität soll steigen, wie es weiter hiess. So soll etwa der Jägerweg zwischen der Mattenstrasse und dem Sonnenweg zur Begegnungszone werden.