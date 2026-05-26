Stadt Thun soll Umbau der Sportanlagen Waldeck unterstützen

Keystone-SDA

Die Sportanlage Waldeck im Thuner Lerchenfeldquartier soll erneuert werden. Die Stadt will das Projekt mit einem Darlehen in der Höhe von drei Millionen Franken unterstützen. Am 11. Juni entscheidet der Stadtrat darüber.

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(Keystone-SDA) Trotz regelmässiger Unterhaltsarbeiten genüge die Sportanlage heutigen Anforderungen nicht mehr, heisst es in einer Mitteilung der Stadtbehörden vom Dienstag. Hauptnutzer der Anlage ist der Fussballclub Lerchenfeld.

Die Genossenschaft Sportanlagen Waldeck und der FC Lerchenfeld planen deshalb den Bau eines kompakten Stadions. Vorgesehen ist eine gedeckte Tribüne mit 340 Plätzen, ein Clubrestaurant sowie moderne Garderoben- und Trainingsräume.

Fremdkapital nötig

Das Projekt setzt laut Stadt auf wiederverwendbare Bauteile und Vereinsengagement. Die Gesamtkosten werden auf 6,85 Millionen Franken geschätzt. Es soll zum grösseren Teil durch vereinseigene Mittel, Freiwilligenarbeit, Gönner und Sponsoren finanziert werden. Doch auch Fremdkapital ist unumgänglich.

Ein zentrales Element dabei spielt die Stadt Thun. Sie soll ein zinsloses Darlehen von drei Millionen Franken beisteuern. Die Rückzahlung des Darlehens soll ab dem elften Jahr nach der Gewährung erfolgen, in jährlichen Tranchen von 100’000 Franken.

Der Stadt Thun entgehen durch den Zinserlass in den ersten zehn Jahren jährlich etwa 42’600 Franken. An den Betriebskosten beteiligt sie sich nicht.

Über 900 Mitglieder

Der FC Lerchenfeld wurde 1923 gegründet und zählt heute über 900 Mitglieder, rund die Hälfte davon sind Juniorinnen und Junioren. Fussballerisches Aushängeschild der Region ist der FC Thun, der soeben Schweizer Meister wurde.

Daneben gibt es verschiedene Quartiervereine wie den FC Dürrenast, den FC Allmendingen oder eben den FC Lerchenfeld. Die Stadt Thun zählt aktuell etwas mehr als 44’600 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Agglomeration umfasst rund 88’000 Einwohnende. Thun gilt als elftgrösste Stadt der Schweiz.