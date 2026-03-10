Stadt Thun will Zahl der Veloabstellplätze am Bahnhof verdoppeln

Keystone-SDA

Die Stadt Thun will die Veloparkieranlage entlang der Mönchstrasse hinter dem Bahnhof Thun erneuern und ausbauen. Neu sollen mehr als doppelt so viele Zweiräder Platz finden.

(Keystone-SDA) Die Veloabstellplätze sind heute regelmässig überfüllt. Velos werden ungeordnet abgestellt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen und viel Aufwand für die Ordnungsdienste.

Das Thuner Stadtparlament, der Stadtrat, entscheidet nun über einen Verpflichtungskredit von 742’000 Franken für eine Erweiterung und Modernisierung der Veloparkieranlage. Die bestehenden einstöckigen Abstellanlagen sollen durch doppelstöckige ersetzt werden.

Die Zahl der Abstellplätze steigt von 204 auf 424, wie die Thuner Stadtbehörden am Dienstag mitteilten. Dafür müssen drei Hainbuchen gefällt werden. Sie werden an einem anderen Standort ersetzt.

Bund, Kanton und das Bahnunternehmen BLS beteiligen sich finanziell am Projekt. Die Nettokosten für die Stadt belaufen sich laut Mitteilung auf 269’000 Franken. Der Grossteil davon wird über die Spezialfinanzierung Parkinggebühren finanziert, also nicht durch den steuerfinanzierten Haushalt.