Stadt und Kanton Luzern starten Massnahmen gegen Crack-Konsum
Im Kanton Luzern wird vermehrt Crack konsumiert, insbesondere im öffentlichen Raum. Kanton und Stadt Luzern starten nun die Umsetzung einer Strategie mit Massnahmen, um die Gesundheit der Konsumierenden zu verbessern und die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen.
(Keystone-SDA) Die 16 Massnahmen konzentrieren sich auf Prävention, Schadensminderung, Therapie sowie Kontrolle im öffentlichen Raum, hiess es in der gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Kanton am Mittwoch.
Dazu gehören unter anderem eine verstärkte Präsenz von Sicherheits- und Sozialdiensten, ein öffentlicher, akzeptierter Treffpunkt für Konsumierende und Aufklärungs- und Präventionsangebote für Jugendliche in Schulen und über die sozialen Medien.
Weiter gehören laut Mitteilung ein niederschwelliges medizinisches Angebot, Suchtmonitoring sowie die Analyse der Wohnsituation vulnerabler Personen zum Massnahmenplan.
Erste Massnahmen starten ab Herbst 2025, teilweise im Rahmen von Pilotprojekten, wie dem Communiqué zu entnehmen ist.
Die Strategie sei in enger Zusammenarbeit von Kanton, Stadt, dem Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) und Fachstellen aus der Suchthilfe erfolgt, hiess es weiter.