The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt und Kanton Luzern starten Massnahmen gegen Crack-Konsum

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern wird vermehrt Crack konsumiert, insbesondere im öffentlichen Raum. Kanton und Stadt Luzern starten nun die Umsetzung einer Strategie mit Massnahmen, um die Gesundheit der Konsumierenden zu verbessern und die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 16 Massnahmen konzentrieren sich auf Prävention, Schadensminderung, Therapie sowie Kontrolle im öffentlichen Raum, hiess es in der gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Kanton am Mittwoch.

Dazu gehören unter anderem eine verstärkte Präsenz von Sicherheits- und Sozialdiensten, ein öffentlicher, akzeptierter Treffpunkt für Konsumierende und Aufklärungs- und Präventionsangebote für Jugendliche in Schulen und über die sozialen Medien.

Weiter gehören laut Mitteilung ein niederschwelliges medizinisches Angebot, Suchtmonitoring sowie die Analyse der Wohnsituation vulnerabler Personen zum Massnahmenplan.

Erste Massnahmen starten ab Herbst 2025, teilweise im Rahmen von Pilotprojekten, wie dem Communiqué zu entnehmen ist.

Die Strategie sei in enger Zusammenarbeit von Kanton, Stadt, dem Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) und Fachstellen aus der Suchthilfe erfolgt, hiess es weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft