Stadt Zürich übernimmt Textilsammlung

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich will die Sammlung von Altkleidern künftig selber durchführen. Bisher sammelten Dritte über 2000 Tonnen pro Jahr. Um die Neuorganisation bezahlen zu können, soll das Parlament einem Kredit von über 3,8 Millionen Franken zustimmen.

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(Keystone-SDA) Ohne vertragliche Bindung mit Dritten könne die Sammlung bei Bedarf schnell angepasst werden, lässt sich Stadträtin Simone Brander (SP) in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Mitentscheidend ist auch eine Neuausrichtung bei der Verwertung mit dem Fokus auf Wiederverwendung vor Ort.

3,1 Millionen Franken muss die Stadt für zwei Transportfahrzeuge, 240 barrierefreie Sammelbehälter und das zweite Übergangsjahr 2027 ausgeben. Für das erste Übergangsjahr braucht es Ausgaben von 737’000 Franken. Das Geschäft geht nun an den Gemeinderat.

Die Neuausrichtung entspricht der Strategie «Circular Zürich». Diverse Massnahmen sollen helfen, die städtischen Klimaziele umzusetzen.