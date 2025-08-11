Stadt Zürich begrünt Bahnhofstrasse mit Jungbäumen

Keystone-SDA

An der Zürcher Bahnhofstrasse werden in den kommenden Tagen rund 50 Jungbäume aufgestellt. Sie sollen bis im November dort bleiben.

(Keystone-SDA) Die temporäre Begrünung des Paradeplatzes und der Bahnhofstrasse ist Teil eines Pilotprojekts, wie die Stadt Zürich am Montag mitteilte. Grün Stadt Zürich will Jungbäume, die für spätere Pflanzungen in Parkanlagen und Plätzen vorgesehen sind, bereits vorab vorübergehend an anderen Orten in der Stadt aufstellen.

Die Bäume stehen in sogenannten Air Pots. Dabei handelt es sich um speziell entwickelte Podeste mit integriertem Wasserspeicher und Befestigungsmöglichkeiten. Dadurch soll eine flexible Begrünung auch auf versiegelten Flächen ermöglicht werden. Rund um die Bäume sollen Stühle, Bänke und Liegen aufgestellt werden. Das Pilotprojekt «Grünes Gastspiel» ist auf vier Jahre angelegt.