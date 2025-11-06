Stadt Zürich eröffnet temporäre Notschlafstelle für Frauen

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich hat eine neue Notschlafstelle für Frauen eingerichtet. Die neue Notschlafstelle soll sicherstellen, dass in den Wintermonaten genügend Plätze zur Verfügung stehen.

(Keystone-SDA) Die neue temporäre Notschlafstelle an der Gerechtigkeitsgassse öffnet im Dezember und verfügt über 18 Plätze, wie die Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte. Die Notschlafstelle soll bis Ende April betrieben werden. Durch diese temporäre Erweiterung erhöht sich die Kapazität der Notschlafstelle von 52 auf 70 Plätze.

Die neue Notschlafstelle ersetzt vorübergehend den «Frauenstock» in der ganzjährig betriebenen städtischen Notschlafstelle an der Rosengartenstrasse. In den vergangenen Jahren ist deren Nutzung angestiegen. Insbesondere in den Wintermonaten stiegen die Zahlen jeweils stark und an brachten die nicht nur die städtische Notschlafstelle, sondern auch private Angebote an ihre Kapazitätsgrenzen.