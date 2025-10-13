Stadt Zürich erhält erneut Bestnote im Kredit-Rating

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich ist von der Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P Global) erneut mit der Bestnote "AAA" bewertet worden. Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) warnte dennoch vor einer steigenden Verschuldung.

(Keystone-SDA) Der Stadtrat werde die Investitionen priorisieren, teilte Leupi am Montag mit. Er hatte bereits bei der Vorstellung des Budgets 2026 im September vor künftiger Verschuldung gewarnt und eine Investitionsobergrenze ab 2027 angekündigt. Für 2026 rechnet die Stadt Zürich mit einem grossen Defizit.

Die Bewertung zeige die grundsätzlich gute Position der Stadt auf dem Kapitalmarkt, lässt sich Leupi zitieren. S&P Global hebe ein umsichtiges Finanzmanagement hervor, das trotz hoher Investitionen einen soliden Finanzhaushalt erwarten lasse.

Auch die konstant hohen Steuererträge, ein starker Zugang zum Kapitalmarkt und der aussergewöhnlich starke Wirtschaftsplatz würden im Bericht genannt.

Die Stadt Zürich unterzieht sich seit 2019 einem Rating, das ihre Qualität als Schuldnerin bewertet. 2023 hob S&P Global das Langfrist-Rating der Stadt Zürich um eine Stufe auf «AAA» an.