Stadt Zürich investiert 6 Millionen Franken in Windkraft-Batterie

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich investiert rund 6 Millionen Franken in den Bau eines Batterie-Systems. Die Batterie, die so viel Strom speichert wie 450 Elektroautos, wird beim ewz-Windpark Måkaknuten im Südwesten Norwegens gebaut.

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(Keystone-SDA) Mit der Batterie könne Strom aus Windenergie zeitlich flexibler genutzt werden, teilte die Stadt am Freitag mit. Überschüssige Energie kann zwischengespeichert und dann ins Netz eingespeist werden, wenn die Nachfrage höher ist.

Eine Genehmigung durch das Parlament braucht die Stadt für diese Ausgabe nicht. Die 6 Millionen stammen aus dem Rahmenkredit, den die Stadtzürcher Stimmberechtigten im September 2024 für den Ausbau erneuerbarer Energien bewilligten. Dieser beträgt 300 Millionen.

Der Windpark Måkaknuten ist seit Ende 2020 in Betrieb.