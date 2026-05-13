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Stadt Zürich plant im Manegg-Quartier zusätzlichen Schulraum

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich will im Quartier Manegg bis Sommer 2027 Schulraum für 130 Schülerinnen und Schüler schaffen. Dafür plant sie, Flächen im neuen Wohn- und Gewerbebau Manegghof zu mieten und rund 12,5 Millionen Franken zu investieren.

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(Keystone-SDA) Damit soll der zusätzliche Raumbedarf der Schulanlage Allmend gedeckt werden, der durch den neuen Wohn- und Gewerbebau Manegghof entsteht, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Insgesamt sollen darin sechs Primarklassen Platz finden.

Bis die neue Schulanlage Höckler im Sommer 2032 bezogen werden könne, biete sich der Manegghof als optimale Übergangslösung an.

Die Stadtregierung beantragt dem Parlament 12,54 Millionen Franken für den Ausbau der Schulräume.

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