Stadt Zürich präsentiert neue Kabinen der Seilbahn Rigliblick

Keystone-SDA

Die beiden neuen Kabinen der Seilbahn Rigiblick ähneln den Flexity-Trams und sind im typischen VBZ-blau-weiss gehalten. Aktuell läuft der Testbetrieb. Den offiziellen Betrieb nimmt die erneuerte Seilbahn Ende September wieder auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Stadtrat Michael Baumer (FDP) und VBZ-Direktor Martin Sturzenegger präsentierten die neuen Seilbahnkabinen am Dienstagnachmittag der Öffentlichkeit, wie die VBZ mitteilten. Die 1901 in Betrieb genommene Seilbahn wurde 1978/79 letztmals erneuert.

Die bisherigen Kabinen haben ihre Lebenszeit erreicht. Deshalb werden sie ersetzt, gleichzeitig wird die Seilbahnsteuerung erneuert. Die neuen Kabinen mit Platz für bis zu 33 Personen erfüllen moderne technische Standards sowie die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes.

Die Seilbahn verkehrt von der Haltestelle Seilbahn Rigiblick aus bis zur Endstation Rigiblick und überwindet dabei Höhedifferenz von 94 Metern. Ohne Zwischenhalte dauert eine Fahrt rund zwei Minuten.

