Stadt Zürich soll dem Kanton altes Kinderspital abkaufen

Keystone-SDA

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Die linken Stadtzürcher Parteien machen Druck: Die Stadt soll dem Kanton das Areal des alten Kinderspitals abkaufen. Mit einer Motion wollen SP, Grüne und AL dies erreichen. Sie fordern günstige Wohnungen auf dem Gelände am Zürichberg.

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(Keystone-SDA) Seit das Kinderspital im November 2024 umgezogen ist, gab es viele Vorschläge, was mit den verlassenen Gebäuden passieren soll. Die SVP forderte ein temporäres Asylzentrum, linke Parteien Studentenwohnungen, ein Asylzentrum oder Alterswohnungen.

Zuletzt zeigte sich der Regierungsrat offen, zumindest Zwischennutzungen in Nebengebäuden zuzulassen, etwa Wohnungen für Geflüchtete. Die Regierung hält aber am Plan fest, längerfristig auf dem Areal in Hottingen das Zentrum für Zahnmedizin einzurichten. Dafür müsste auch einiges abgebrochen werden. Nur: Wann der Bau starten soll, ist ungewiss, der Regierungsrat stellte das Projekt aus finanziellen Gründen zurück.

SP, AL und Grüne im Stadtzürcher Parlament wollen nicht warten. Der Stadtrat soll dem Parlament eine Weisung vorlegen, die den teilweisen oder vollständigen Kauf des Areals ermöglicht, heisst es in einer Motion, die am Donnerstag publiziert wurde.

Modellhaftes Quartier

Die Pläne sind gross: Das Areal habe das Potenzial für ein modellhaftes Quartier, das zahlreiche Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigen könne. So könne dringend benötigter Wohn- und Lebensraum geschaffen werden.

Neben Familien- und Alterswohnungen seien insbesondere Nutzungen für das studentische Wohnen und Wohnmöglichkeiten für das Personal der nahe liegenden Spitäler zu prüfen, finden die Parteien. Als erstes könne die Stadt Häuser erwerben, die ausserhalb des Perimeters des geplanten Zahnmedizinzentrums liegen. Darin könnten günstige Wohnungen und Räume für das Kleingewerbe bereitgestellt werden.

Im Gemeinderat dürfte das Anliegen gute Chancen haben, die drei Parteien stellen eine knappe Mehrheit.

Schon einen Vorstoss überwiesen

Schon kurz vor dem Auszug des Kinderspitals überwies das Stadtparlament einen Vorstoss, allerdings als Postulat, also nur mit einem Prüfauftrag.

Das alte Gebäude des Kinderspitals sollte gemäss Vorstoss nicht abgerissen werden. Der Zürcher Stadtrat solle sich dafür einsetzen, dass darin Alterswohnungen oder andere Nutzungen möglich werden.

Der Gemeinderat überwies das Postulat von SVP und AL damals deutlich. Das Kispi-Gebäude soll nicht abgerissen werden, und es soll damit keine sogenannte graue Energie vernichtet werden, hiess es im Postulat. Der Stadtrat soll sich vielmehr mit dem Kanton für eine Lösung einsetzen, damit die Bausubstanz erhalten bleiben könne.