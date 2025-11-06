Stadt Zürich soll Filmkultur mit 820’000 Franken pro Jahr fördern

Der Zürcher Stadtrat will Kinos und Filmfestivals stärken. Er beantragt dem Parlament für 2027 bis 2032 jährliche Ausgaben von 820'000 Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kinobetriebe spielen laut Stadtrat eine zentrale Rolle für das Filmschaffen. Mit jährlich 500’000 Franken will er deshalb die Vielfalt des filmkulturellen Angebots stärken und die nötige Infrastruktur für die Filmvermittlung sichern. Gefördert werden sollen Kinobetriebe, die aktuelle Independent- und Schweizer Filme zeigen.

Weiter will der Stadtrat die Rahmenbedingungen professioneller Filmfestivals verbessern und ihnen mit wiederkehrenden Beiträgen mehr Planungssicherheit und Entwicklungsspielräume geben. Dafür sollen 300’000 Franken eingesetzt werden.

Um diese neuen Fördermassnahmen zu begleiten, soll die städtische Filmkommission von drei auf fünf Mitglieder erweitert werden. Dafür sind jährlich 20’000 Franken vorgesehen.