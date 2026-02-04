Stadt Zürich soll medizinisches Angebot für Transmenschen stärken

Keystone-SDA

Das Stadtzürcher Parlament fordert einen einfacheren Zugang für binäre und non-binäre Transmenschen zu medizinischen Angeboten. Die Wartelisten, auch für psychotherapeutische Angebote, seien extrem lang.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat überwies das Postulat von Grünen, SP und AL mit 80 zu 29 Stimmen. Die SVP kritisierte den Vorstoss. «Wir sprechen hier von kosmetischen Behandlungen, nicht notwendigen Operationen», meinte Attila Kipfer.

Sein Parteikollege Michele Romagnolo forderte «eine verantwortungsvolle Politik, statt medizinischer Eingriffe». Murat Gediz (FDP) verwies darauf, dass doch der Kanton in diesen Fragen zuständig sei.

David Garcia Nuñez (AL) warf den SVP-Gemeinderäten vor, von Sachen zu sprechen, die sie nicht verstehen. «Eine Geschlechtsanpassung ist keine Schönheitsoperation», sagte er. Der Psychiater empfängt in Basel Transmenschen für die geforderten Angebote. Es sei «beschämend», wenn Menschen aus Zürich zu ihm fahren müssten, weil die Wartelisten hier viel zu lang seien. Da das Stadtspital Teil der Verwaltung sei, könne der Vorstoss eingereicht werden.

Ein Postulat, das mehr Beratung für non-binäre und binäre jugendliche Transmenschen forderte, überwies der Gemeinderat bereits im Dezember 2025. Auch dabei hiess es, dass die Wartelisten für die Angebote zu lang seien. Das sei wegen des erhöhten Suizidrisikos dieser Jugendlichen ein Problem.

Non-binäre Menschen identifizieren sich nicht oder nur teilweise mit einem der beiden binären Geschlechter Weiblich oder Männlich. Als Transmenschen wiederum werden Menschen bezeichnet, die sich nicht dem ihnen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zugehörig fühlen.