Stadt Zürich will noch stärker in Wohnpolitik eingreifen

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich will in der Wohnpolitik noch aktiver werden. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum habe das Angebot zuletzt deutlich überstiegen. Der Stadtrat sieht darum die soziale Durchmischung gefährdet.

(Keystone-SDA) Der gemeinnützige Wohnraum soll durch die Stadt ausgebaut werden, teilte die Stadt Zürich am Dienstag mit. Sie hat sich bis 2050 ein Drittelsziel gesetzt: Mindestens ein Drittel der Wohnungen in Zürich soll gemeinnützig sein. Derzeit ist dieses Ziel nicht erreicht.

Bis 2040 will die Stadt darum weitere 1500 Wohnungen kaufen. Jährlich plant sie weiterhin einen dreistelligen Millionenbeitrag für den Erwerb von Gebäuden und Bauland zu investieren. Derzeit gibt es rund 10’000 städtische Wohnungen. Insgesamt leben in Zürich rund 450’000 Bewohnerinnen und Bewohner in 240’000 Wohnungen.

Neuer Wohnraum sei zu selten für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen entstanden, heisst es weiter. Über das «Programm Wohnen» will Zürich die Ziele fördern. Prioritäten sind auch Instrumente für eine sozialverträgliche Bestandserneuerung und eine stärkere Zusammenarbeit mit allen Akteuren auf dem Mietwohnungsmarkt.