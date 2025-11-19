Stadt Zürich zahlt 15’000 Pensionierten «Wintermantelzulage»

Stadtzürcher Rentnerinnen und Rentner, die auf Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen sind, erhalten in diesem Winter einen zusätzlichen Beitrag. Rund 15'000 Personen haben Anspruch.

(Keystone-SDA) Der Stadtrat hat die Auszahlung der «Wintermantelzulage» bewilligt, wie er am Mittwoch mitteilte. Im Budget 2026 sind dafür 8,75 Millionen Franken enthalten. Die Stadt zahlt Alleinstehenden 550 Franken aus, für Ehepaare und Alleinstehende mit Kindern sind 825 Franken vorgesehen.

Die im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Einmalzulage wird Mitte Dezember ausgerichtet. Sie geht an Rentnerinnen und Rentner, die seit Beginn des Jahres ununterbrochen Anspruch auf Gemeindezuschüsse haben.