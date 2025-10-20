Stadt Zug legt revidierte Ortsplanung öffentlich auf

Keystone-SDA

Die Zuger Stadtbevölkerung kann die revidierte Ortsplanung vom 13. November bis 12. Dezember einsehen. Schwerpunkte will die Stadt beim nachhaltigen Wachstum, bezahlbaren Wohnraum und dem Schutz von Grünflächen setzen.

(Keystone-SDA) Eine Ausstellung im Stadtmodellraum des Stadthauses vom 8. bis 13. November vermittelt laut der Stadt einen anschaulichen Überblick über die geplanten Änderungen. Parallel dazu sollen öffentliche Informationsveranstaltungen stattfinden, bei denen Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Verantwortlichen der Stadt richten können, wie die Stadt Zug am Montag in einem Communiqué mitteilte.

Ziel der revidierten Ortsplanung sei es, das Wachstum gezielt nach innen zu lenken, den Bodenverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig «attraktive Frei- und Grünräume zu sichern». «Mit der neuen Ortsplanung schaffen wir die planerischen Grundlagen, um das Wachstum der Stadt in nachhaltige und gesellschaftsverträgliche Bahnen zu lenken», wird die Stadträtin Eliane Birchmeier (FDP) in der Mitteilung zitiert.

Die Stadt Zug überarbeitet ihre Ortsplanung erstmals seit 2010 umfassend.