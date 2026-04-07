Stadt Zug verleiht Kulturschärpe an Autor und Lesebühne-Verein

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Die Stadt Zug zeichnet den Schauspieler und Autor Rémy Frick sowie den Verein Liveliteratur Zug mit der Kulturschärpe aus. Der Preis ist mit 5000 Franken für eine Einzelperson und mit 15'000 Franken für den Verein dotiert.

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(Keystone-SDA) Die Zuger Bevölkerung konnte bis Anfang März Nominationen einreichen. Die Kulturkommission der Stadt begründet ihre Auswahl mit dem «grossen Engagement und viel Herzblut» für die Literaturszene, wie sie am Dienstag in ihrer Mitteilung schrieb.

Die «Satz & Pfeffer»-Lesebühne des Vereins Liveliteratur präge die lokale Kultur seit Jahren, hiess es weiter. Die Vorleseshow mit einem festen Ensemble und Gästen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich findet monatlich in der Zuger Altstadt statt.

Rémy Frick wird für seine Bühnenpräsenz und sprachliche Ausdruckskraft ausgezeichnet. Im Verein «Zuger Spiillüüt» setzt er sich zudem für die Verbindung von Laientheater mit professionellen Fachkräften ein.