Stadtberner Budget-Plus nach Ratsdebatte geschrumpft

Keystone-SDA

Das Berner Stadtparlament hat am Donnerstag eine erste Tranche des Budgets vom kommenden Jahr behandelt. Die linksgrüne Ratsmehrheit versenkte im Rahmen der Debatte bürgerliche Rückweisungsanträge und beschloss zusätzliche Ausgaben.

Insgesamt reduzierte der Stadtrat den budgetierten Überschuss von 2,6 Millionen um rund 280'000 Franken. Die Mehrausgaben gehen zuhanden des Vereins Vorplatz der Reitschule und des Kulturveranstalters Bee-flat. Je 70'000 Franken will der Rat für Palästina-Flüchtlinge und die Seenotrettung spenden.

Weiter beschloss das Parlament, Finanzmittel zur Umsetzung der Energie- und Klimastrategie einzustellen. Kürzungsanträge von bürgerlicher Seite hingegen blieben weitgehend chancenlos. Nur einem Vorschlag der FDP leistete die Ratsmehrheit Folge: Die städtische Ombudsstelle muss auf jene 40’000 Franken verzichten, mit der sie ihr 30-Jahr-Jubiläum hätte feiern wollen.

Stadt muss besser dokumentieren

Dafür forderte das Parlament die Stadt dazu auf, ihre Baustandards auf Sparpotenzial zu überprüfen. Weiter muss die Regierung in Zukunft gegen ihren Willen ausweisen, welche Aufgaben es aus Spargründen nicht in die Budgets sowie Aufgaben- und Finanzpläne (AFP) geschafft hatten.

Unangetastet blieb zudem die vorgesehene, unveränderte Staueranlage von 1,54. Die AL und TIF hatten eine Erhöhung auf 1,7 gefordert, die SVP eine Senkung auf 1,49.

GLP neuerdings Pro-Budget

Mit Verweis auf die hohen Ausgaben sprachen sich Mitte, FDP und SVP in der Grundsatzdebatte gegen den Voranschlag des Gemeinderats aus. «Nicht aus Prinzip, sondern aus Verantwortung», sagte Simone Richner (FDP) namens ihrer Fraktion und verwies auf die vorgesehene Neuverschuldung von 80 Millionen Franken. «Das Budget ist nur die Spitze des Eisbergs», fügte Laura Curau (Mitte) an.

Auf die Schulden zielte denn auch ein Rückweisungsversuch ihrer Fraktion ab. Die Mitte forderte einen neuen Budgetentwurf mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 47 Prozent. Dieser Antrag blieb aber ebenso chancenlos wie die Forderungen von SVP und FDP, keine neuen Stellen zu schaffen beziehungsweise die personellen Ressourcen «optimal zu nutzen».

Die GLP – Partei der neuen Finanzdirektorin Melanie Mettler – hatte heuer anders als in Vorjahren wenig am Budget auszusetzen. Fraktionssprecherin Natalie Gertsch versprach dem Gemeinderat einen Vertrauensvorschuss. Die GLP/EVP-Fraktion stehe hinter den Plänen, sowohl eine Steuererhöhung als auch Sparpakete zu vermeiden.

«Erwachsene» Finanzpolitik

Mit diesem Votum gingen die rot-grünen Parteien einig und lehnten alle bürgerlichen Rückweisungsanträge ab. «Damit Bern lebenswert bleibt, müssen wir die Verschuldung in Kauf nehmen», sagte Ingrid Kissling-Näf für die SP/Juso-Fraktion.

Damit folgten sie auch dem Antrag der Finanzkommission, die dem Rat Annahme des Budgets empfohlen hatte. Kommissionssprecher Georg Häsler (FDP) würdigte die Arbeit des Gemeinderats. Man spüre den Willen, eine «erwachsene» Finanzpolitik zu betreiben, sagte er.

Einzelne Kritik gab es dennoch. Ein Schuldenabbau, wie ihn die Regierung anstrebt, mache vor dem Hintergrund der steigenden Steuereinnahmen keinen Sinn, sagte Lea Bill namens GB/JA.

Finanzdirektorin Melanie Mettler betonte, dass eine «radikale Trendwende» nicht im Sinne des Gemeinderats sei. Vielmehr ziele das Budget und der AFP darauf ab, der Stadt stabile Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Für die weitergehende Debatte bat sie den Stadtrat deshalb darum, mit der Vorlage «umsichtig» umzugehen.

Debatte geht weiter

Nach den beschlossenen Mehrausgaben des ersten Debattenabends dürfte sich das Blatt noch wenden. Ein bereits vielzitierter Antrag von Mitgliedern der SP, GFL, Mitte, GLP und FDP sieht vor, das 2024 beschlossene Werbeverbot im Aussenraum aus Kostengründen doch nicht umzusetzen. Damit versprechen sich die Antragsstellenden weitere Einnahmen von mehr als fünf Millionen Franken.

Am kommenden Donnerstag wird die Debatte fortgesetzt, ehe die Bernerinnen und Berner voraussichtlich im November über das Endresultat abstimmen. Beim Budget 2026 handelt es sich um den ersten positiven Voranschlag seit 2020. In den vergangenen Jahren rechnete die Stadt jeweils mit einem Defizit, schloss die Rechnung aber meist mit einem Plus.