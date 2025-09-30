The Swiss voice in the world since 1935
Stadtberner Kunsteisbahnen eröffnen Saison

Keystone-SDA

In Bern startet am kommenden Samstag die Kunsteisbahn Weyermannshaus in die Wintersaison. Das Aussenfeld der Postfinance-Arena geht am 25. Oktober in Betrieb, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Somit stehen in Bern auch in diesem Winter nur zwei Kunsteisbahnen zur Verfügung. Die Ka-We-De wird weiterhin saniert, die Wiedereröffnung ist für die Eissaison 2026/2027 geplant, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb.

Wie bereits im letzten Winter können im Weyermannshaus beide Felder bereits ab Saisonstart genutzt werden. Die Stadt hat erneut einen Belegungsplan ausgearbeitet.

