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Stadtberner Stimmvolk stellt Weichen für Erneuerung des Tierparks

Keystone-SDA

Die Stadtberner Stimmberechtigten haben die Weichen für die Erneuerung des Tierparks Dählhölzli gestellt. Mit 44'243 zu 9722 Stimmen genehmigten sie die dafür nötigen Anpassungen der baurechtlichen Grundordnung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Stimmbeteiligung betrug 68,6 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Geplant ist, das alte Ökonomiegebäude beim Kinderzoo zu ersetzen. Zudem ist ein neues Haupteingangsgebäude an der Aare geplant. Zwischen den Gebäuden soll ein neuer Familienzoo entstehen. Konkrete Bauprojekte liegen allerdings noch nicht vor.

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