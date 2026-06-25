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Stadtberner Wyssloch-Quartier erhält definitiv kein neues Schulhaus

Keystone-SDA

Der Gemeinderat hat die umstrittene Planung Egelsee-Wyssloch wie angekündigt formell abgebrochen. Damit verfolgt er das Projekt für ein neues Schulhaus nicht weiter. Der Stadtteilpark ist aber noch nicht gänzlich vom Tisch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat hat die entsprechende Vorlage gemäss Mitteilung vom Donnerstag aus der zuständigen Kommission zurückgezogen. Zum Park schreibt er, dieses Projekt verfolge er «vorerst» nicht weiter.

Die Stadt hatte 2020 angekündigt, den Grünraum Egelsee-Wyssloch zu einem Park zu entwickeln und darin eingebettet ein neues Schulhaus zu bauen. Das Geschäft war allerdings von Beginn weg umstritten. Gegen die Planvorlage gingen 44 Einsprachen ein. Viele richteten sich gegen den Schulhausbau. 2021 wurde die Vorlage auf Eis gelegt.

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